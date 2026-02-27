Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, Müdürlüğe bağlı İnşaat Emlak Biriminde görev yapan teknik personel ve mühendislerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İnşaat Emlak Birimi'nden sorumlu Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz tarafından il genelinde yapımı devam eden ve planlama aşamasında bulunan eğitim yatırımlarına ilişkin kapsamlı sunum yapıldı. Sunumda, mevcut projelerin son durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim kurumlarının inşaat ve onarım süreçlerinin zamanında tamamlanmasının öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tosun, sürecin kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Tosun, İnşaat Emlak Birimi ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PERRE