Okullarda, ramazan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılmaya başlandı.

Adıyaman'da da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullar ramazan ayının manevi atmosferine göre süslendi. Birçok okulda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okullarda yapılan etkinliklerde sınıfları davulla gezen öğrenciler maniler okuyarak, diğer öğrencilere ramazan ayının vazgeçilmezi davul ve maniye gösterdi. Ramazandaki gelenek ve görenekler öğrenciler tarafından coşkuyla canlandırıldı.

Adıyaman'da paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin ön plana çıktığı etkinliklerle öğrenciler; millî ve manevî değerlerle buluştu. Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin ramazan ayının kültürel mirasını yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE