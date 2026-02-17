Öğrencilerin millî ve manevi duygularını pekiştirmek, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklâl Mücadelesi'nin ruhunu genç kuşaklara aktarmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temalı bilgi yarışmasının Adıyaman il finali gerçekleştirildi.9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla; okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye finali olmak üzere beş aşamada planlanan yarışmanın il finali, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı.

Her sınıf düzeyinden bir öğrencinin yer aldığı dört kişilik takımların yarıştığı programda; İstiklâl Marşı'nın yazılış süreci, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve fikir dünyası, İstiklâl Marşı'nın edebî yapısı ve anlamı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul süreci ve İstiklâl Marşı ile Millî Mücadele arasındaki ilişki başlıklarında hazırlanan sorular yöneltildi.

Yoğun katılım ve büyük bir heyecan içerisinde gerçekleşen yarışma sonucunda Çelikhan Fen Lisesi birinci olarak Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı. Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrencilere katılım belgeleri verildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, gençlerin millî değerler etrafında bilinçlenmesinin önemine vurgu yaparak emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

' Yarışmanın Adıyaman'da başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ev sahipliği dolayısıyla Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu yönetimine teşekkür eder, bölge finalinde Adıyaman'ı temsil edecek olan Çelikhan Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerine başarılar dileriz.' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE