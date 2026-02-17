Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürütülen 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' programı kapsamında 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvurularının devam ettiği bildirildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı paydaşlığında sürdürülen programla, teknolojiye ilgi duyan ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençlerin erken yaşta eğitim alması hedefleniyor.

Program kapsamında öğrenciler; tasarım, üretim, yazılım, robotik, kodlama ve yapay zekâ gibi birçok alanda uygulamalı eğitim alma imkanı buluyor.

DENEYAP Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, başvuru süreci ve detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden gelişmeleri takip edebiliyor.

Kaynak : PERRE