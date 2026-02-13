Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması yoluyla işlenen dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenledi.

Program Üniversitede Gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, Adıyaman Cumhuriyet Savcıları Esra Aydoğan, Zeynel Abidin Bayar, Burak Er, Yusuf Faki ve Mehmet Köse ile üniversitenin akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı.

Dolandırıcılık ve Kara Para Konusunda Bilgilendirme

Programda konuşan Cumhuriyet Savcıları Esra Aydoğan ve Zeynel Abidin Bayar, özellikle 'IBAN kiralama' yöntemine dikkat çekti. Banka hesaplarının üçüncü kişilerce kullanılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının hukuki sonuçları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Gençlere ve Vatandaşlara Uyarı

Konuşmacılar, gençlerin ve vatandaşların kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Katılımcılara, banka hesaplarının ve kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda önlem almaları tavsiye edildi. Program, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

