Minik yüreklerin umutla kanatlanacağı, ilk hayallerini kuracağı, sevgiyle büyüyüp bilgiyle güçleneceği bu eğitim yuvası için hazırlanan protokol; Vali Dr. Osman Varol, hayırsever Maide Saral ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından Valilik makamında imzalandı.

Eğitime yapılan her katkının, aslında ülkenin yarınlarına atılan en güçlü adım olduğunu vurgulayan Vali Osman Varol , hayırsever Maide Saral'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 'Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe bırakılabilecek en kıymetli mirastır. Protokolünü imzaladığımız bu okulda yetişecek evlatlarımızın, Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Maide Hanım'ın merhum oğlu Hüseyin Can Saral'ın adının yaşayacağı bu anlamlı eğitim yuvasında nice başarılı, donanımlı ve vatanına faydalı nesiller yetişecektir. Çocuklarımızı yarınlara daha güçlü hazırlamak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek adına Saral ailesi tarafından ilimiz merkez Eskisaray Mahallesinde yaptırılacak bu anaokulunun açılışını da inşallah hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız.'dedi.

Kaynak : PERRE