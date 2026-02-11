Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milli eğitim müdürlüğü tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik 'Hayata ve Üniversiteye Hazırlanmak' konulu düzenlenen konferansa katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı, sosyolog-yazar Sayın Erol Erdoğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda; hayata bakış, üniversite süreci, hedef belirleme ve kişisel farkındalık konuları ele alındı.

Gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan konferansta, öğrencilerin geleceğe dair yol haritalarını oluşturmalarına rehberlik edecek önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Programda öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilgiyle birlikte değer temelli, erdemli ve bütüncül bir anlayışla hayata hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Yoğun ilgi gören program, öğrencilerin soruları ve etkileşimli paylaşımlarla sona erdi.

