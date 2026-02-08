Gerçekleşen ziyaret programı kapsamında; Bakanlık ve UNICEF iş birliğinde yürütülen 'Öğrencilerin Esenliklerinin Güçlendirilmesi Eğitim Projesi' çatısı altında, Adıyaman'da görev yapan 250 rehber öğretmen/psikolojik danışmanına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Program dahilinde İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ile birlikte Safvan Özel Eğitim Anaokulu ve Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret eden Genel Müdür Otrar, özel eğitim ile yetenek temelli eğitim süreçlerine dair yürütülen çalışmaları yerinde inceledi; öğretmen ve idarecilerle çeşitli istişarelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Nazik ziyaretleri, rehberliği ve Adıyaman eğitim faaliyetlerine sundukları değerli katkılardan dolayı Genel Müdür Mustafa Otrar'a şükranlarımızı sunarız.' İfadeleri yer aldı.

Kaynak : PERRE