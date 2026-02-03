Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yazarlık becerileriyle buluşturarak çocuk edebiyatına özgün ve nitelikli eserler kazandırmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Öğretmenler Arası Hikâye Yazma Yarışması, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 'Aile' temasıyla düzenlenecek yarışma kapsamında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile uyumlu, özgün ve nitelikli hikayelerin kaleme alınması hedefleniyor. Yarışma aracılığıyla çocukların gelişim süreçlerinde aile-okul iş birliğini güçlendiren, aile içi öğrenme ortamlarını destekleyen içeriklerin oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılacak eserlerin, 1-8. sınıf öğrencilerinin gelişim düzeylerine uygun olması, TYMM kazanımlarını destekleyici nitelik taşıması ve çocuk edebiyatının temel ilkeleriyle uyumlu olması gerekiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Çocukların dünyasına dokunan, aile değerlerini merkeze alan ve eğitsel niteliği yüksek hikâyelerle bu anlamlı yarışmaya tüm öğretmenlerimizi davet ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE