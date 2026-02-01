Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde faaliyet gösteren Adıyaman Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan ve üç yıl boyunca 11 farklı teknoloji alanında eğitim gören Deneyap öğrencileri ile velilerin katılım sağladığı programda, öğrenciler, eğitmenler ve idareciler bir araya geldi.

9-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen programda gençler, sanat, spor ve değerler eğitimi başlıklarında düzenlenen faaliyetlere katıldı.

Gençlik merkezlerinde sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde; ebru, resim, filografi, seramik, cam vitray, spor faaliyetleri, sinema gösterimleri ve değerler eğitimi çalışmaları yapıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrenciler, merak ettikleri konuları doğrudan eğitmenlere ve idarecilere iletme imkanı buldu.

Kaynak : PERRE