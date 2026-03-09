Ertaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci ara tatilinin 16 Mart'ta başlayacağını hatırlatarak, son dönemde kamuoyunda ara tatillerin kaldırılmasına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatillerin kaldırılabileceğine dair sinyaller verdiğini ifade eden Ertaş, bu nedenle öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir kamuoyu araştırması yapıldığını söyledi.

Katılımcıların Büyük Çoğunluğu Ara Tatillerin Kaldırılmasına Karşı

Araştırmada katılımcılara yöneltilen 'Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Katılımcıların %80,5'i ara tatillerin kaldırılmaması gerektiğini ifade ederken, %19,5'i ise kaldırılması gerektiğini belirtti.

Ertaş, bu sonucun ara tatillerin eğitim camiası tarafından büyük ölçüde gerekli ve işlevsel bir uygulama olarak görüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Eğitim Kademelerine Göre Görüşler

Araştırmada öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademelerine göre değerlendirme de yapıldı. Buna göre;

Anaokulu / Anasınıfı: %82,9 'kaldırılmamalı', %17,1 'kaldırılmalı'

İlkokul: %81,3 'kaldırılmamalı', %18,7 'kaldırılmalı'

Ortaokul: %83 'kaldırılmamalı', %17 'kaldırılmalı'

Lise: %75,4 'kaldırılmamalı', %24,6 'kaldırılmalı'

Verilere göre tüm eğitim kademelerinde baskın görüş ara tatillerin kaldırılmaması yönünde olurken, ara tatillerin kaldırılmasını isteyenlerin en yüksek olduğu grubun lise öğretmenleri olduğu görüldü

Ertaş, lise öğretmenlerinde bu oranın daha yüksek olmasının sınav baskısı, müfredatı yetiştirme kaygısı ve yoğun akademik takvimle ilgili olabileceğini ifade etti.

Ara Tatillerin Kaldırılmaması Gerektiğini Savunanların Gerekçeleri

Araştırmada ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkan katılımcıların gerekçeleri de analiz edildi. Buna göre en çok dile getirilen gerekçeler şöyle sıralandı:

Psikolojik iyi oluş halini artırıyor, stres azalıyor: %18,4

Ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağlıyor: %16,7

Öğretmenlerin derse hazırlık sürecini olumlu etkiliyor: %16,5

Öğrencilerin öğrenme isteğini ve motivasyonunu artırıyor: %16,2

Sosyal faaliyetlere yeterli zaman ayrılıyor: %15,5

Okul dışı etkinlikler öğrenme sürecini destekliyor: %13,9

Diğer nedenler: %2,8

'Diğer' seçeneğini işaretleyen katılımcıların önemli bir bölümünün gerekçesi ise dinlenme, motivasyon ve sosyal zaman yaratımı oldu.

Ertaş, bu verilerin ara tatilin yalnızca bir dinlenme süresi değil, aynı zamanda eğitim sürecini destekleyen önemli bir dönem olarak görüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Ara Tatillerin Kaldırılmasını Savunanların Gerekçeleri

Araştırmada ara tatillerin kaldırılmasını isteyen katılımcıların gerekçeleri de ortaya kondu. Buna göre en çok belirtilen nedenler şöyle oldu:

Tatil sonrası öğrencilerde motivasyon azalıyor: %23,4

Okula dönüşte uyum sorunları yaşanıyor: %23,4

Öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor, akademik verimliliği düşürüyor: %20,2

Eğitim yılı uzuyor: %11,4

Öğretmenlerin ders planlamaları olumsuz etkileniyor: %11,3

Velilerin çalışma hayatını olumsuz etkiliyor: %9,1

Diğer: %1,2

Katılımcı Profili

Araştırmanın demografik verilerine göre katılımcıların:

%62,7'si kadın, %37,3'ü erkek

%73,8'i evli, %26,2'si bekâr

Hizmet süresine göre dağılım ise şöyle gerçekleşti:

21 yıl ve üzeri: %27,4

15-20 yıl: %19,8

11-15 yıl: %18

6-10 yıl: %17,4

1-5 yıl: %14,4

1 yıldan az: %3

Görev yapılan kademelere göre dağılımda ise:

İlkokul öğretmenleri: %28,4

Lise öğretmenleri: %26,8

Ortaokul öğretmenleri: %24,7

Anaokulu / Anasınıfı öğretmenleri: %20,1

Öğretmen statülerine göre dağılımda ise %86,6 kadrolu öğretmen, %7,6 ücretli öğretmen ve %5,8 sözleşmeli öğretmen yer aldı.

Talip Geylan: Öğretmenlerin Görüşleri Dikkate Alınmalı

Araştırmayı değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduğunu belirtti.

Geylan, öğretmenlerin eğitim sisteminin doğrudan ve en önemli unsuru olduğunu vurgulayarak, eğitim politikalarının belirlenmesinde sahadan gelen görüşlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Ara tatillerin öğretmenler tarafından yalnızca bir dinlenme arası olarak değil; öğrenci, öğretmen ve aile üçgeninde eğitim sürecini dengeleyen önemli bir dönem olarak değerlendirildiğini belirten Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karar süreçlerinde öğretmenlerin görüşlerini esas alması gerektiğini söyledi.

