Doğan, barış ve diplomasi çağrısı yapan liderlerin çoğalmasının dünya için hayati önem taşıdığını ifade etti.



SAVAŞ DEĞİL DİPLOMASİ KAZANMALIDIR



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan çatışmaların daha fazla büyümeden diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:“Dünya yeni bir büyük savaş riskinin gölgesinde ilerliyor. Böyle bir ortamda savaşın değil diplomasinin ve akılcı siyasetin kazanması gerekir. İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez’in savaşa karşı açık ve net bir duruş sergilemesi, uluslararası siyasette barış adına önemli bir mesajdır.”



Doğan, savaşın yalnızca ülkeleri değil milyonlarca insanın hayatını etkileyen büyük bir insani kriz anlamına geldiğini belirtti.



ULUSLARARASI HUKUK HERKES İÇİN GEÇERLİ OLMALI



Engin Doğan, Sanchez’in Filistin meselesinde uluslararası hukukun herkes için geçerli olması gerektiğine yönelik açıklamalarının da önemli bir ilke ortaya koyduğunu ifade etti.



Doğan açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:“Uluslararası hukuk bir ülke için değil herkes için geçerli olmalıdır. Gazze’de yaşanan trajediler ve bölgedeki gerilimler tüm insanlık adına büyük bir sorumluluk doğuruyor. Bu nedenle barış, adalet ve uluslararası hukuk vurgusu yapan liderlerin ortaya koyduğu tavır çok değerlidir.”



BARIŞTAN YANA OLAN HER SES DEĞERLİDİR



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, dünyada savaşın değil barışın konuşulması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:“Bugün insanlığın en büyük ihtiyacı yeni savaşlar değil barıştır. Milyonların hayatını etkileyecek kararlar alınırken sağduyu ve diplomasi ön planda olmalıdır. Bu nedenle barışı savunan ve savaşın yayılmasına karşı duran her liderin ortaya koyduğu tavır son derece kıymetlidir.”

Muhabir: Adıyamanlılar Net