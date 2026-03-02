Adıyaman, kent genelinde özellikle ana arterlerde yaşanan çukurlaşmalar, kaplama bozulmaları ve yol yüzeyindeki deformasyonların, altyapı ve üstyapı bütünlüğünün sağlanamadığını ortaya koyduğunu belirtti. Geçici yama uygulamalarının kalıcı çözümlerin yerini aldığını vurgulayan Adıyaman, bu durumun trafik güvenliği ve yol ömrü açısından risk oluşturduğunu ifade etti.



Açıklamada, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat gereği kentsel ulaşım altyapısının planlı, mühendislik esaslarına dayalı ve sürdürülebilir biçimde ele alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Mevcut yol üstyapılarının teknik analizlerinin yapılması ve kalıcı yenileme programlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiği kaydedildi.



Atatürk Bulvarı ve çevresinde ilan edilen Rezerv Yapı Alanı’na da değinen Adıyaman, bölgede planlanan konut, iş yeri ve ticari birimlerin dağılımına ilişkin kamuoyuna açık ve teknik dayanakları açıklanmış bir bilgilendirme bulunmadığını belirtti. Bu dağılımın ulaşım altyapısı, otopark ihtiyacı, ticari yoğunluk ve kent merkezinin mekânsal gelişimi açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti.



Anahtar Parti Adıyaman Yerel Yönetimler Başkanlığı adına yapılan açıklamada, yetkililerden şu konulara açıklık getirilmesi talep edildi: Rezerv alan kapsamında planlanan konut, iş yeri ve ticari birim sayıları, bu dağılımın hangi şehircilik kriterleri ve teknik raporlar doğrultusunda belirlendiği ve oluşacak yoğunluğun ulaşım ile altyapı sistemine nasıl entegre edileceği.



Açıklamanın sonunda, şehircilik ve planlama süreçlerinin belirsizlikle değil veriye dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiği vurgulanarak, sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi

Muhabir: Adıyamanlılar Net