Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Perre Haber Ajansı çalışanlarıyla bir araya geldiği ziyarette esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Başkan Alsan, KOSGEB ödemelerinin mevcut şartlarda esnaf üzerinde yeni bir ekonomik yük oluşturduğunu belirterek, sürecin en az bir yıl ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

'Adıyaman Esnafı Henüz Ayağa Kalkamadı'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, kredi ödemelerinin başladığını hatırlatarak destek çağrısını yineledi. Başkan Alsan, 'Adıyaman esnafı henüz ayağa kalkamadı. Esnafımız hâlâ kalıcı bir barınma yeri bulamadı. Rezerv alanlarımız bitmedi, yerinde dönüşümlerimiz bitmedi. Mevcut yerlerde kiralar çok yüksek, buna rağmen esnafımız barınma sorununu çözemiyor' dedi.

'Can Çekişen Esnaf Yeni Bir Buhrana Sürüklenmemeli'

KOSGEB kredilerinin geri ödemelerinin mevcut şartlarda esnafı zorlayacağını belirten Başkan Alsan, şu ifadeleri kullandı:

'KOSGEB kredilerinin ödenmesi demek, zaten can çekişen esnafı yeni bir buhrana sürüklemek demektir. Onun için buradan tekrar söylüyoruz; KOSGEB ödemeleri en az 1 yıl ertelenmeli, silinebiliyorsa silinmelidir.'

Deprem döneminde esnafa çeşitli hibeler sağlandığını hatırlatan Alsan, 'Eğer bu verdiğiniz krediler hibeyse bunu esnaftan almanızın bir mantığı yoktur. Hibe değilse ve kredi olarak verildiyse, bunun en az 1 yıl daha ertelenmesini Adıyamanlı hemşehrilerimiz ve esnafımız adına talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Alsan'dan Basına 'Teşekkür' Mesajı

Başkan Alsan, açıklamasının sonunda Perre Haber Ajansı çalışanlarıyla bir araya geldiği ziyarette basın mensuplarına da teşekkür etti. Başkan Alsan, 'Bugün Ramazan'ın bu güzel gününde İl Başkanlığımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran Herra Haber Ajansı ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Adıyaman'da basının sesinin daha gür çıkması için uğraşan bütün basın emekçilerine kolaylıklar diliyoruz. Basın varsa biz varız, basın varsa Adıyaman var' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası süreçte basının gösterdiği çabalara dikkat çeken Alsan, 'Adıyaman basınına depremden sonrası göstermiş oldukları kıymetli çabalar için tüm vatandaşlarımız adına tekrar teşekkür ediyoruz' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE