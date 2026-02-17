Van'dan Diyarbakır'a giden bir araçta ele geçirilen 44 kilogram uyuşturucuya ilişkin soruşturmada yargılanan eski AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıktığı iddia edildi. Dosyada, Can'ın üzerinden korucu kimliği çıktığı, hakkında koruma kararı bulunduğu ve uyuşturucuyu araca yükledikten sonra türbeye gidip dua ettiğinin tespit edildiği öne sürüldü. İddialara tepki ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan geldi.

Basına yansıyan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mahmut Tanal, uyuşturucu dosyalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere tepki göstererek, 'Basına yansıyan uyuşturucu dosyalarındaki AKP'li yöneticiler neden açıklanmıyor? Neden ifadeye çağrılmıyorlar? Hukuk eşit uygulanmalıdır' ifadelerini kullandı.

haber: ŞANLIURFA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE