TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri ile partinin çeşitli kademelerinde görev alan partililer katıldı.

Nazif Atalay AK Parti'ye katıldı

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı olarak seçimlere katılan Mali Müşavir Nazif Atalay'ın AK Parti'ye katıldı. Atalay'ın parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden 16 Mayıs 2025'te istifa etmişti

Nazif Atalay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmiş ve bunu bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Atalay istifasını, 'Yol arkadaşlarımızla istişare ederek bu kararı aldık' diyerek aktarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Seçimlerde yaklaşık 14 bin yerel, 40 bin genel oy aldık. Bu başarı sizlerin desteğiyle olmuştur. Ancak gelinen noktada parti içerisinde yaşanan sorunlar ve istişareler sonucunda, Belediye Meclisi Halil İzci ile birlikte ve teşkilatın çeşitli kademelerinde yer alan arkadaşlarımızla Yeniden Refah Partisi'nden toplu şekilde istifa etme kararı aldık.'

'Terörsüz Türkiye süreci' vurgusu

Atalay, açıklamasında Türkiye'de terörün sona ermesi yönündeki çabaları takdir ettiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürece katkı sunan tüm siyasi aktörlere teşekkür etti. Aynı zamanda geçen yıl vefat eden Adıyamanlı siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'i de anarak 'Terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı rahmetle ve minnetle anıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

