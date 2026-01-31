AK Parti Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Resul Kurt'un yanı sıra, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri ile partinin çeşitli kademelerinde görev alan partililer katıldı.

'AK Parti'miz Her Daim Kendini Yenileyerek Bugünlere Geldi'

Toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çadır, 'Kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte danışma meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. AK Parti'miz her daim kendini yenileyerek bugünlere geldi. Bu dava için 24 yıl önce kurucu ve yol gösterici liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek milletimizin hizmetinde büyük bir yürüyüş başlattı ve gücüne güç kattı' şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın her seçim döneminde güçlü bir duruş sergilediğini ifade eden Çadır, 'Şehrimiz hizmetin, vefanın ve samimiyetin merkezi olduğunu her seçimde göstermiştir. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de zaferler elde ederek bu başarıyı sürdüreceğiz. Biz parti olarak ulvi değerler peşinde koştuk' dedi.

'Önümüzdeki Hafta 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümü'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurt, 'Önümüzdeki hafta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Bu vesileyle 6 Şubat deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum' dedi.

AK Parti'li Mustafa Şen: 'Adıyaman'da Deprem Psikolojisi Görmedim'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Adıyaman'da partililere hitap etti. Şen, deprem sürecinden teşkilat çalışmalarına ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen komisyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'Depremde buradaydık, başkanımla ve diğer başkanlarımızla birlikte görev yaptık. Çok zor günlerdi, acı günlerdi' dedi.

O dönemde rahatsızlanarak şehirden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Şen, bugün yeniden Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bugün esnaf ziyaretleriyle birlikte şehri gezme, görme imkânımız oldu' ifadelerini kullandı.

Şehirde yürütülen çalışmalara değinen Şen, 'Yapılanlardan razıyız. Çevre düzenlemeleri, ışıklandırmalar ve ağaçlandırmalar tamamlandığında çok güzel bir şehir ortaya çıkacak. Zannediyorum en fazla bir senesi kaldı. Doğrusu şehir üzerinde bir deprem psikolojisi görmedim. İnşallah bir daha da böyle bir felaket yaşamayız' dedi.

Konuşmasında teşkilat çalışmalarına da yer veren Şen, Adıyaman teşkilatının başarısına dikkat çekerek, 'Bütün bu acılara rağmen teşkilat çalışmalarında Türkiye birincisi oldunuz. Bu gerçekten yürekten söylenecek bir başarıdır' ifadelerini kullandı.

'PKK Bir Devlet Değildir, Bir Ordusu ya da Güvenlik Gücü Değildir'

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Şen, komisyonda aktif rol aldıklarını belirterek, 'Milli danışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonunda partimiz adına genel başkan yardımcıları ve 21 milletvekili olarak görev yaptık' dedi.

Terörle mücadelede kavramların net olması gerektiğini vurgulayan Şen, 'PKK bir devlet değildir, bir ordusu ya da güvenlik gücü değildir. PKK bir terör örgütüdür, bu kadar net. Biz Türkiye'yiz, bu devlet hepimizin. Türk'üyle, Kürt'üyle bu topraklarda birlikte şehit olmadık mı?' ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün silah bırakması gerektiğini söyleyen Şen, 'Silahlarını teslim edeceksin, haraç almayı bırakacaksın. Türkiye'de de bırakacaksın, yurt dışında da bırakacaksın' dedi.

Sürecin yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını belirten Şen, şehit aileleriyle yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, 'Şehit aileleri, suça karışmamış örgüt üyeleri için Meclis'in karar verebileceğini söylüyor. Günün sonunda bu iş bitecek. Depremde olduğu gibi terör üzerinden de siyaset yapılmasına izin vermeyeceğiz. Burası Türkiye, zihnimiz temiz ve berrak olacak' dedi.

Kaynak : PERRE