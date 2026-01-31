Yeşilay Adıyaman Şubesi Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde 48 oyun tamamı geçerli sayılırken, mevcut başkan Bahattin Tunç yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda konuşan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, deprem sonrası süreçte bağımlılıkla mücadelenin daha da hayati hale geldiğini belirtti. Tunç, 'Deprem sadece şehirlerimizi değil, hayatlarımızı da derinden sarstı. Böyle dönemlerde bağımlılık riskleri artıyor' dedi.

'Depremin Ardından Sadece Şehirlerimiz Değil, Hayatlarımız da Derinden Sarsıldı'

Adıyaman'ın çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tunç, 'Depremin ardından sadece şehirlerimiz değil, hayatlarımız da derinden sarsıldı. Böyle dönemlerde bağımlılık risklerinin arttığını, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu hep birlikte gördük. İşte tam da bu nedenle Yeşilay'ın varlığı çok daha anlamlı, çok daha kıymetli hale geldi' dedi.

Yeşilay olarak sahada aktif olduklarını dile getiren Tunç, 'Bu zor süreçte umudu ayakta tutmaya, sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeye ve bağımlılıklarla mücadelede toplumumuzun yanında olmaya devam ettik. Sahada olduk, dinledik, anlattık ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık' şeklinde konuştu.

Mücadelenin ortak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Tunç, 'Bu mücadele tek başına verilemez. Gönüllülerimizin özverisi, paydaşlarımızın desteği ve sizlerin inancı sayesinde Yeşilay Adıyaman Şubesi olarak güçlü durduk' dedi.

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Tunç, deprem sonrası toparlanma sürecinde yürütülecek çalışmalara değinerek, 'Önümüzdeki dönemde 'Hepimiz için bağımsız gelecek' sloganıyla başlatılan Bağımsızlık Seferberliği kapsamında kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatıyoruz' ifadelerini kullandı.

Tunç, konuşmasının sonunda, 'Gençlerimize ve ailelerimize daha fazla ulaşmayı, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve dirençli bir toplum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz' dedi.

'Yeşilay çatısı altında bulunmaktan çok memnunum'

Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunarak sunumunu yapan Yeşilay Adıyaman Şube personeli Gizem Canlı, Yeşilay çatısı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Canlı, 'Böylesine güzel bir ailenin parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu yıl Yeşilay'daki onuncu yılımı tamamladım. Aslında Yeşilay ile birlikte ben de büyüdüm, geliştim' dedi.

Yeşilay'ın çalışmalarına gönüllüler ve destekçilerle birlikte güç kattıklarını ifade eden Canlı, 'Sizlerin desteğiyle, bilinçli bireyler olarak çocuklarla birlikte ilerliyoruz. Etrafınızda oluşturduğunuz bu güzelleştirici dayanışma için hepinize yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görev yapan Psikolog Ali Songur, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Songur, 'Temel amacımız bağımlılık hakkında farkındalık oluşturmak ve ardından tedavi sürecinde danışanımızı desteklemektir' dedi.

