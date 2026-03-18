18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan milli gündür. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Cevat Paşa'nın komutanlığında zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür.

18 Mart Kaçıncı Yıl Dönümü?

2026 yılında 18 mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü.

Bu Yılın Teması 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti'

2018'den beri düzenlenen tören ve kutlamalarda ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına her yıl bir tema belirlenirken bu yılın temasının Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, tarafından 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması olduğu açıklandı.

2018'den Günümüze Temalar Neler?

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen ' 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' törenleri, 2018 yılından itibaren her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde, ülke genelinde ortak bir anlayış ve duygu birliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; 2018 yılında 'Birileri Var', 2019 yılında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale', 2020 yılında 'Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler', 2021 yılında 'İstiklalden İstikbale Çanakkale', 2022 yılında 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023 yılında 'Ruhumuzda Var', 2024 yılında 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale', 2025 yılında ise 'Yüz Onun' temaları belirlenmişti.

18 Mart 1915'te Neler yaşandı?

1. dünya savaşı dönemlerinde Çanakkale boğazında yaşanan savaşlar yaşanan kayıplar yıllardır anlatılmaya devam ediliyor.111. yıl dönümünün gelmesine rağmen Çanakkale zaferi tüm dünyada konuşulmaya ve kahramanlık hikayeleri yankı bulmaya devam ediyor.

I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen deniz ve kara savaşıdır. Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan savaş sonucunda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını tahliye etmiştir.

İtilaf birlikleri 19-20 Anafartalar ve Arıburnu'ndan, 9 Ocak 1916'da da Seddülbahir'den çekilmesiyle büyük yenilgiye uğramıştır.

Dünya Savaşı'nın gidişatı değişmiştir. Bu savaş Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırmıştır. Bu savaşın sonucunda İngiltere'de yönetim değişikliği olmuştur.Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.Anzak Devletleri'nin ilk yenilgisi olmuştur.

Kaynak : PERRE