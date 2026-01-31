31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek etkinlikle çocukların moral bulması ve toplumun dayanışma mesajının sahaya taşınması amaçlanıyor.

Depremzede çocuklar Vodafone Park'ta

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne yaklaşılırken planlanan organizasyon çerçevesinde Adıyamanlı depremzede çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması öncesinde futbolcularla birlikte seremoniye çıkacak. Maçı statta canlı izleme fırsatı da bulacak çocuklar, futbolun birleştirici ve iyileştirici gücüyle moral depolayacak.

Dayanışma sahaya taşınıyor

Depremde yakınlarını kaybeden veya felaketin getirdiği ağır travmalarla mücadele eden çocuklar için gerçekleştirilen bu buluşma, toplumsal dayanışma adına güçlü bir mesaj taşıyor.

Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK arasında yapılan görüşmeler neticesinde planlanan etkinliğin; çocukların yaşadıkları zorlu süreci bir nebze olsun unutmalarını, kendilerini yalnız hissetmemelerini ve hayata motivasyonla bağlanmalarını hedeflediği belirtildi.

Başkan Tutdere: 'Bu sadece bir maç değil, umut buluşması'

Organizasyonun önemine değinen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'Evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki bir nebze gülümseme bizim için her şeye bedel. Yaşadığımız büyük acıların ardından çocuklarımızın sosyal hayata tutunmaları, yalnız olmadıklarını hissetmeleri adına bu tür iş birliklerini çok kıymetli buluyorum. Bu akşam Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak olan evlatlarımız, sadece bir maça değil, geleceğe dair umutlarımıza da eşlik edecekler. Bizlere bu kapıyı açan ve dayanışma ruhunu sahaya yansıtan Beşiktaş Kulübü'ne tüm Adıyamanlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE