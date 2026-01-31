Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan Fenerbahçe'nin, Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman için yürüttüğü girişimlerden sonuç alamadığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Nijeryalı oyuncunun transferi için İtalyan ekibiyle temaslarını sonlandırdığı belirtildi.

İddialara göre, Fenerbahçe cephesinin oyuncu tarafıyla görüşmelerde önemli ilerleme kaydetmesine karşın, Atalanta ile yapılan pazarlıklarda ödeme planı ve banka teminatları başlıklarında uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle iki kulüp arasındaki görüşmelerin noktalandığı kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki temasların kesin olarak bittiği ifade edildi. Lookman'a Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği aktarılırken, İspanyol kulübünün resmi bir teklif sunup sunmayacağının henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Güncel piyasa değeri 35 milyon avro olarak gösterilen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 19 resmi karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Lookman, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile sergilediği performansla turnuvanın en iyi 11'inde yer aldı.

Kaynak : PERRE