AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Besnili atlet Mehmet Ervural için kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Özhan mesajında, genç sporcunun elde ettiği başarının Adıyaman ve Besni adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu ile ilimizi ve ilçemizi gururlandıran kıymetli sporcumuz Mehmet ERVURAL'ı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu disiplinli çalışma, azim ve kararlılık; gelecekte ülkemizi uluslararası platformlarda da başarıyla temsil edeceğinin açık bir göstergesidir. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan değerli ailesine, antrenörlerine ve Besni Gençlik Spor Kulübü yönetimine teşekkür ediyor, sporcumuza başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE