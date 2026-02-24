Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde en çok hasar alan illerden olan Adıyaman'da, Mehmet Ali Kaya'nın yaşadığı Yeşilturt Mahallesi'ndeki evi de yıkıldı. Annesi Nuriye ile babası Hacı Kaya ve 4 kardeşiyle birlikte enkaz altında kalan Mehmet Ali ve kardeşleri kısa sürede kurtarılırken, anne ve babası enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

5 kardeşin en küçüğü olan Kaya, depremin ardından arkadaşının tavsiyesi ile spora başladı. 1 yıllık sürecin ardından turnuvalara katılmaya başlayan Mehmet Ali Kaya, milli takıma da seçildi. Kaya, son olarak 2-9 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılarak takımı ile birlikte Avrupa şampiyonu oldu.

'DAHA ÇOK ÇALIŞARAK DÜNYA KUPASINA HAZIRLANIYORUM'

Sporun kendisine çok şey kattığını belirten Mehmet Ali Kaya, hedefinin dünya derecesi olduğunu söyledi. Depremde anne ve babasının yanı sıra birçok arkadaşı ve akrabasını kaybettiğini anlatan Kaya, acılarını spora tutunarak bastırdığını belirterek, 'Bu spora 1 yıl önce arkadaşımın tavsiyesi ile başladım. Bir gün okul çıkışı gelir misin dedi bende gittim. Sonra Hidayet hocamın desteğiyle birlikte bu duruma kadar geldim. Bendeki ışığı gördüler. Geçen haftalarda Avrupa'ya gittik Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonasında takımlı şekilde birinci olduk. Depremde annemi ve babamı kaybettim çok arkadaşım da öldü. Amcamlara geçtim. Amcam da yeni okulumuza kayıt yaptırdı, yeni arkadaşlarım oldu hepsi bana çok iyi şeyler kazandırdı. Daha çok çalışarak dünya kupasına hazırlanıyorum. İspanya'da olacak Hidayet hocamın desteğiyle daha iyi çalışacağım. Orada da birincilik alacağımı düşünüyorum. Bana moral oluyor. Benim yaşımdaki gençler hepsi bence bir spora gitmeli hepsinin bir sporla uğraşması lazım' dedi.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEŞEKKÜR VE DESTEK MESAJI

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ise, Mehmet Ali Kaya'nın kendi alanında çok başarılı bir sporcu olduğunu belirterek kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Deneri, 'Sporcumuz Mehmet Ali Kaya bundan 1 yıl önce Havalı Silahlar Tabanca branşıyla tanıştı. Tabi bir yıllık çalışmanın sonunda ulusal düzeyde yapılan birçok yarışmada çok ciddi başarılar elde etti. Bunun akabinde de milli takıma da seçildi. En son Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında U16 Milli Takımda 3 kişiden biri olarak Türk bayrağımızı göklere dalgalandırdı. Bizi gururlandırdı ülkemizi ve ilimizi ciddi şekilde temsil etti. Özellikle Yusuf Dikeç'in şampiyonluğundan sonra Havalı Silahlar ve Tabanca Branşına ilimizde de ciddi anlamda artış oluştu. Mehmet Ali Kaya sporcumuz milli takıma seçildi. Tabi ümit ediyoruz ki, Mehmet Ali gibi birçok sporcumuz birçok branşta milli takım düzeyinde seçilip çok ciddi başarı elde edecektir. Bu anlamda hocamıza ve sporcumuza teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

HABER. ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ-Sibel TURAN

Kaynak : PERRE