2025-2026 sezonu Bölgesel Lig finalinde elde edilen tarihi şampiyonluğun ardından Kadın Voleybol Takımı'nın kupa törenine katılarak sporculara kupalarını takdim etti. Final karşılaşmasında Besnispor'u 3-0 mağlup eden temsilcimiz, bu sonuçla 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, elde edilen başarının kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Tutdere, '2025-2026 sezonu Bölgesel Lig finalinde Besnispor'u 3-0 mağlup ederek 2. Lig'de oynamaya hak kazanan Kadın Voleybol Takımımıza maç sonunda kupalarını takdim etmekten büyük bir gurur duydum' ifadelerini kullandı.

Başarının arkasında yoğun bir emek ve kararlılık olduğuna dikkat çeken Tutdere, 'Bu başarı tesadüf değil; emek, inanç ve kararlılığın sonucudur. Başarıda emeği geçen teknik heyetimizi ve sahada son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyen sporcularımızı kutluyorum' sözleriyle teknik heyeti ve sporcuları tebrik etti.

