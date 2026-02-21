Göç yolculuklarını tamamlayarak Anadolu'ya ulaşan leylekler, Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü çevresinde objektiflere yansıdı. Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin bölgeye gelmesi, doğada mevsim değişiminin başladığını ortaya koydu.

Ferit Gölgül tarafından çekilen fotoğraflarda, leyleklerin açık arazide konakladığı ve uçuş anlarına ait kareler yer aldı. Her yıl Afrika'dan uzun bir göç yolculuğunun ardından Türkiye'ye gelen leylekler, özellikle kırsal alanlarda yuva kurarak yaz dönemini burada geçiriyor.

Uzmanlar, leyleklerin erken görülmesinin hava sıcaklıklarındaki artış ve mevsimsel geçişle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Kızılcapınar Köyü çevresinde gözlemlenen ilk leylekler, Adıyaman'da bahar mevsiminin başladığının önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Kaynak : PERRE