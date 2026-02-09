Türk Hava Yolları ve Saint Petersburg Türkiye Başkonsolosluğu tarafından desteklenen, kreatörlüğünü aktör, müzisyen ve Saint Petersburg Devlet Üniversitesi'nde Türkçe Eğitmeni olan Mustafa Tuana'nın üstlendiği sergide, Nemrut resimleri Rusların ilgisine mazhar oldu.

Sergi hakkında açıklamada bulunan Aygül Okutan, 'Mezopotamya ve Anadolu'nun kadim tarihini dünyaya tanıtmak amacıyla, sahayı bizzat inceleyerek gözlem yapan bir sanatçı olarak dokuz yıldır Türkiye ile Rusya ve Türki Cumhuriyetleri arasında bir kültür köprüsü kurduk. ABD, Çin, Avrupa ve Rusya'da sergiler açtık. Nemrut benim için çok anlam teşkil ediyor. 2206 rakımda tarih ile güneş adeta bütünleşiyor. Sergiden sonra insanların Nemrut Dağı'nı merak edip ziyaret edeceklerine inanıyorum' dedi.

Rusların büyük ilgi gösterdiği serginin Şubat ayı boyunca açık kalacağını ve uzun süre Tataristan'da çalışmalar yaptığını ifade eden Aygül Okutan; 'Türkiye'de de sergiler açtık. Nemrut daima bizim ana temamız oldu' dedi.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şevket BOZKURT

Kaynak : PERRE