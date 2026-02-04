Topluluğun çalışmaları, depremin hafızasında bıraktığı izleri ve yaşamın yeniden kurulma çabasını fotoğraf diliyle aktarmayı amaçlıyor.

Sergiler Adıyaman Park AVM ve Aryon Altınşehir'de açılacak

AFOT'un açıklamasına göre sergiler Adıyaman Park AVM ve Aryon Altınşehir'de açılacak. Her iki serginin de 6-7-8 Şubat tarihlerinde üç gün boyunca ziyarete açık olacağı bildirildi. Sergilerde, 6 Şubat depremlerinde yaşananlar ve sonrasında devam eden hayatın içinden kareler yer alacak.

Aryon Altınşehir'de 'Acının İzlerinden Umudun Işığına'

Aryon Altınşehir'de yer alacak serginin 'Acının İzlerinden Umudun Işığına' başlığıyla bütünlük sağlayan fotoğraflardan oluşacağı belirtildi. Sergide birçok fotoğraf sanatçısının çalışmalarının yer aldığı, deprem sürecinin izlerini taşıyan ve aynı zamanda iyileşme çabasına ışık tutan karelerin ziyaretçilerle buluşacağı ifade edildi.

AFOT, serginin izleyicilerin duygu ve düşüncelerine dokunacak bir hafıza alanı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Adıyaman Park AVM'de 'Acının İzlerinden Umudun Işığına 2'

Adıyaman Park AVM'de gerçekleşecek sergide ise aynı başlığın devam serisi olarak 'Acının İzlerinden Umudun Işığına 2' temasıyla farklı fotoğrafların yer alacağı bildirildi. Sergideki karelerin ziyaretçilere samimi anlar yaşatacağı, doğanın ve hayatın içindeki dayanıklılığa dair farkındalık oluşturacağı ifade edildi.

Serginin 6-7-8 Şubat tarihlerinde üç gün boyunca ziyaret edilebileceği belirtildi.

Ankara'da sinevizyon gösterimiyle anma programında yer alacak

AFOT'un çalışmalarının yalnızca Adıyaman'da değil Ankara'da da izleyiciyle buluşacağı kaydedildi. Mamak Belediyesi'nin düzenleyeceği 6 Şubat Depremini Anma Programında, Perre Haber Ajansı Kültür Sanat ve Edebiyat Haberleri Editörü, yazar ve şair Murat Kayış'ın sahne alacağı, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerini seslendireceği belirtildi.

Program kapsamında AFOT'un fotoğraflarının sinevizyon gösterimi olarak konuklara sunulacağı ifade edildi.

Sergilerde çok sayıda fotoğraf sanatçısının çalışmaları yer alacak

Fotoğraf sergilerinde çalışmaları yer alacak sanatçılar şöyle sıralandı:

Tuğçe Tanrıverdi, Musa Gürbüz, Behçet Atabek, Ferit Gölgül, Atanur Sevim, Yusuf Arslan, Ömer Acıoğlu, Meral Göksu Sağdıç, Eyüp Güneş, Mehmet Girişit, Emrah Parlar, Hasan Çelik, Sevda Kabakçı, Hasan Güler, Murat Kayış.

AFOT, fotoğrafın tanıklık gücüyle 6 Şubat depremlerinin unutulmamasına katkı sunmayı ve hafızayı diri tutmayı amaçladıklarını belirtti.

