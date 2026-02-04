'Hatırlamak bir borç, iyileşmek birlikte mümkün' düşüncesiyle hazırlanan programın, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 19.30'da yapılacağı ifade edildi.

Anma programı Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek

Mamak Belediyesi'nin duyurusuna göre anma programı, Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Etkinlikte depremde yaşamını yitirenler rahmetle anılacak, depremzedelerin yaşadığı acı ve hafıza bir kez daha hatırlanacak.

Başkan Şahin kürsü konuşması yapacak

Program akışı içerisinde Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in kürsü konuşmasının yer alacağı belirtildi. Belediye Başkanı Şahin'in, 6 Şubat depremlerinin toplumsal hafızadaki yeri ve dayanışmanın önemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Deprem gecesi tiyatro sahnesinde canlandırılacak

Anma programında Mamak Belediyesi tiyatro ekibinin de sahne alacağı kaydedildi. Tiyatro ekibinin, 6 Şubat depremlerinde yaşananları konu alan bir canlandırma sunacağı ifade edilerek, felaketin izlerinin sanat aracılığıyla aktarılacağı bildirildi.

Güven Taştan deprem şehitleri için türküler seslendirecek

Program kapsamında sanatçı ve eğitimci Güven Taştan'ın da sahne alacağı belirtildi. O Ses Türkiye yarışmasında Adıyaman'ı temsil eden Taştan'ın, geceye özel türküler seslendireceği ifade edildi.

Murat Kayış şiirleriyle anmada yer alacak

Etkinlikte yazar ve şair Murat Kayış'ın da sahneye çıkacağı bildirildi. Perre Haber Ajansı Kültür Sanat ve Edebiyat Haberleri Editörü olan Kayış'ın, deprem anmasına özel şiirlerini seslendireceği kaydedildi.

Mamak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların unutulmayacağı vurgulanarak, anma programının toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

