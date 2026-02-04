Depremde yaşamını yitirenlerin hatırasının yaşatılacağı program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde deprem şehitleri anılacak.

'Unutmadık, unutmayacağız'

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından paylaşılan duyuruda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların unutulmadığı vurgulanarak, 'Unutmadık, unutmayacağız' mesajına yer verildi. Programın, depremde yaşamını yitiren deprem şehitlerini rahmetle anmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Meydan Camii'nde mevlid-i şerif okunacak

Müftülük duyurusuna göre, deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif programı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.30'da Adıyaman Meydan Camii'nde gerçekleştirilecek. Programda Kur'an-ı Kerim okunacağı, dualar edileceği ve depremde hayatını kaybedenlerin rahmetle yâd edileceği ifade edildi.

'Tüm halkımız davetlidir'

Adıyaman İl Müftülüğü, anma programına tüm vatandaşların davetli olduğunu bildirerek, deprem şehitleri için yapılacak mevlid programına katılım çağrısında bulundu.

