Akif Ateş, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin sadece bir depremle değil, aynı zamanda uzun yıllardır ihmal edilen gerçeklerle yüzleştiğini dile getirerek, '6 Şubat 2023'te Türkiye yalnızca bir deprem yaşamadı. O gün, yıllardır görmezden gelinen uyarıların, denetimsizliğin ve plansızlığın bedeli ağır bir şekilde ödendi' dedi.

Depremin doğa olayı olduğunu ancak yıkımın bu boyuta ulaşmasının doğal sayılamayacağını vurgulayan Ateş, 'Evet, deprem doğa olayıdır. Ama bu kadar can kaybı, bu kadar yıkım doğal değildir. Bu tablo 'kader' denilerek geçiştirilemez' ifadelerini kullandı.

'Rant insan hayatının önüne geçti'

Bilim insanlarının uzun süredir Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çektiğini belirten Ateş, buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını savundu. Açıklamasında, 'Bilim insanları yıllardır uyardı. Bu ülkenin deprem gerçeği biliniyordu. Ama rant, insan hayatının önüne geçti' diyen Ateş, imar aflarıyla çürük yapıların meşrulaştırıldığını ve denetimlerin kâğıt üzerinde kaldığını söyledi.

'Devletin görevi enkaz oluşmasını önlemektir'

Depremden sonra yapılan açıklamaların ve verilen sözlerin felaketten önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ateş, devletin temel sorumluluğunun afet sonrasında yardım etmek değil, afetin yıkıma dönüşmesini engellemek olduğunu belirtti. Ateş, 'Depremden sonra yapılan açıklamalar, verilen sözler; keşke depremden önce yapılsaydı. Devletin görevi enkazdan sonra yardım etmek değil, enkaz oluşmasını önlemektir' dedi.

'Depremzedeler hâlâ konteynerlerde'

Ateş, aradan geçen zamana rağmen depremzedelerin yaşam koşullarının hâlâ ağır olduğunu ifade ederek, 'Bugün hâlâ depremzedeler konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Hâlâ esnaf ayakta kalmaya çalışıyor. Hâlâ bu şehirlerin insanı geleceğe dair kaygı taşıyor' sözleriyle mevcut tabloya dikkat çekti.

'Deprem politikası bilime göre yapılmalıdır'

Deprem politikalarının seçim takvimine göre değil, bilimsel ve vicdani sorumlulukla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ateş, 'Deprem politikası seçim takvimine göre değil, bilime, akla ve vicdana göre yapılmalıdır. Şehirler yeniden inşa edilirken beton değil, adalet ve sorumluluk esas alınmalıdır' ifadelerini kullandı.

'Biz susarsak enkaz konuşur'

Açıklamasının sonunda 6 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ateş, ders çıkarılmadığı takdirde benzer acıların tekrar yaşanacağını belirtti. Ateş, '6 Şubat unutulursa, aynı acılar tekrar yaşanır. Ama ders çıkarılırsa, bu ülke daha güçlü olur. Bu millet ihmale mahkûm değildir. Biz susarsak enkaz konuşur. Biz konuşursak yarınlar kurtulur' dedi.

Kaynak : PERRE