MHP Adıyaman İl Başkanlığına atanan ve bir süredir bu görevi sürdüren İl Başkanı Ali Önat'ın istifası, parti teşkilatında da hareketliliğe neden oldu.

İstifaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde yeni il başkanı konusunda çeşitli iddialar da gündeme geldi.

İsmail Gümüş ismi konuşulan isimler arasında öne çıktı

İddialara göre, 2023 yılı genel seçimlerinde MHP Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılan İsmail Gümüş'ün, il başkanlığı görevine atanabileceği öne sürüldü.

MHP Genel Merkezi'nin Adıyaman teşkilatıyla ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken,yeni il başkanının kim olacağının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak : PERRE