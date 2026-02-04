CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın en işlek noktalarından biri olan Divanyolu Caddesi'nde yaşanan elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak elektrikli bariyerlerin devre dışı kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Tanal, 'Elektrik kesiliyor, elektrikli bariyerler çalışmıyor, belediye personeli ilkel yöntemlerle, elle-güçle bariyer açmaya zorlanıyor' dedi.

Ortaya çıkan görüntülerin kamu hizmeti açısından kabul edilemez olduğunu belirten Milletvekili Tanal, belediye personelinin bariyerleri elle ve güç kullanarak açmak zorunda kalmasının plansızlığın ve denetimsizliğin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Tanal açıklamasında, 'Şanlıurfa'nın kalbi sayılan Divanyolu Caddesi'nde 2026 yılında elektrik kesiliyor, bariyerler çalışmıyor. Belediye personeli ilkel yöntemlerle bariyer açmaya zorlanıyor. Bu tablo, kamu hizmetinde ciddiyetsizliğin açık bir fotoğrafıdır' ifadelerine yer verdi.

En işlek caddede yedek enerji sistemi ve acil durum planının bulunmadığına dikkat çeken Milletvekili Tanal, yaşananların basit bir arıza olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, 'Bu bir teknik arıza değil, açık bir yönetim zaafıdır. Şanlıurfa bunu hak etmiyor. Kamu hizmeti bu şekilde yürütülemez' dedi.

Milletvekili Tanal, sorumluların kamuoyuna derhal açıklama yapması ve kalıcı bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE