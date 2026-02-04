CHP'li siyasetçi ve iş insanı Müslüm Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu kapsamda Perre Haber Ajansı'nı ziyaret eden Aslanoğlu, basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal hafızanın canlı tutulmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Aslanoğlu, özellikle afet dönemlerinde basının sorumluluğunun daha da arttığını belirterek, yerel basının sahadaki gerçekleri kamuoyuna aktarmadaki rolüne dikkat çekti.

Kaynak : PERRE