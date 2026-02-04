Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Çeliker açıklamasında, 'Dile kolay, asrın felaketi olarak anılan bu depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik. Nice insanımız uzuvlarını kaybetti, hayatları bir gecede tamamen değişti. Aradan üç yıl geçmesine rağmen acılarımız hâlâ taze, yaralarımız hâlâ açık' ifadelerini kullandı.

Depremden en ağır etkilenen illerin başında Hatay ve Adıyaman'ın geldiğini vurgulayan Çeliker, 'Bugün gelinen noktada Adıyaman adeta çarşısız bir şehir görüntüsü vermektedir. Diğer deprem illerinde çarşı projeleri hayata geçirilirken, Adıyaman'da hâlâ somut bir adım atılmaması kabul edilemez' dedi.

Çarşı projesinin hayata geçirilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Çeliker, 'Bu proje bugüne kadar çoktan hayata geçmiş olmalıydı. Çarşı sadece ticaret değil, aynı zamanda sosyal hayatın da kalbidir. Bu proje hayata geçtiğinde kira bedelleri düşecek, esnaf nefes alacaktır' şeklinde konuştu.

Sağlık alanındaki eksikliklere de dikkat çeken Çeliker, deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan vatandaşların yaşadığı zorluklara değinerek, 'Ampute olan vatandaşlarımız başka illere gitmek zorunda kalmamalı. Adıyaman'da bir fizik tedavi hastanesinin açılması artık elzemdir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ivedilikle adım atmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

İndere TOKİ Konutları ve Altınşehir bölgelerinde yaşayan vatandaşların hastane talebine de değinen Çeliker, 'Bu bölgelerde yaşayan binlerce insan sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Hastane talepleri görmezden gelinmemelidir' dedi.

Depremin sosyal hayata etkilerine de dikkat çeken Çeliker, işsizliğin aile yapısını olumsuz etkilediğini belirterek, 'İşsizlik aileleri ekonomik ve psikolojik olarak çıkmaza sürüklüyor. Bu durum ne yazık ki boşanma oranlarına yansıyor' ifadelerini kullandı.

İstihdamın artırılması için yeni yatırımların şart olduğunu vurgulayan Çeliker, 'Adıyaman'a yönelik yeni teşvik paketleri açıklanmalı, büyük firmalar kentimize davet edilmelidir. Yeni işletmeler açılırsa insanlar iş bulur, aileler dağılmaz' dedi.

Sanayi yatırımlarına da değinen Çeliker, 'Adıyaman'da istihdamın artırılması, genç nüfusun şehirde tutulabilmesi için 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce hizmete açılması artık bir zorunluluktur' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda basın camiasının kayıplarını da hatırlatan Murat Çeliker, '6 Şubat depremlerinde 14 gazeteci hayatını kaybetti. En fazla gazeteci kaybı Adıyaman'da yaşandı. Bu meslektaşlarımızın isimlerini yaşatmak için ilimizde bir basın müzesi kurulmasını istiyoruz' diyerek çağrıda bulundu.

