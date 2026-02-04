'Basın şehitlerimiz bu kentin hafızasıydı'

Bilal Karadağ, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 14 gazetecinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, 'Depremde hayatını kaybeden basın şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Onlar sadece birer gazeteci değil, bu kentin hafızasıydı. İsimleri mutlaka yaşatılmalıdır' dedi.

Karadağ, hayatını kaybeden gazetecilere ait eşyaların ve mesleki ekipmanların ailelerinden temin edilerek Adıyaman'da bir Basın Müzesi kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin birçok ilinde basın müzeleri bulunduğunu belirten Karadağ, Adıyaman'da böyle bir müzenin olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

'Ekipmanlarımız enkaz altında kaldı ama Adıyaman basını susmadı'

Deprem sürecinde yerel basının ağır şartlar altında görevini sürdürdüğünü dile getiren Karadağ, gazetecilerin kendi acılarını bir kenara bırakarak halka doğru bilgi ulaştırmaya devam ettiğini ifade etti. 'Basın bürolarımız yerle bir oldu, ekipmanlarımız enkaz altında kaldı. Buna rağmen Adıyaman basını susmadı' diyen Karadağ, bugün yerel basının ayakta kalma mücadelesi verdiğini kaydetti.

'Yerel medya desteği artık bir tercih değil, zorunluluktur'

Karadağ, Adıyaman'da basının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için haftalık gazetelere, radyolara ve haber portallarına devlet tarafından maddi destek verilmesi gerektiğini söyledi. Yerel basının kamuoyunun sesi olduğunu vurgulayan Karadağ, 'Yerel basın olmazsa bu şehir konuşamaz. Bu nedenle devletin yerel medyaya doğrudan destek sağlaması artık bir tercih değil, zorunluluktur' ifadelerini kullandı.

'Esnaf ayakta kalmaya çalışıyor, teşvik paketleri gecikmemeli'

Açıklamasında Adıyaman'daki esnafın ve iş dünyasının depremle birlikte çok zor günler geçirdiğine dikkat çeken Karadağ, ekonomik hayatın ağır şekilde etkilendiğini belirtti. 'Esnafımız kirasını ödeyemez durumda, iş dünyası ayakta kalmaya çalışıyor' diyen Karadağ, Adıyaman'a pozitif ayrımcılık yapılması ve teşvik paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'Yeni istihdam alanları oluşturulmalı'

Bilal Karadağ, kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için yeni istihdam alanlarının açılmasının önemine işaret ederek, yeni organize sanayi bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini söyledi. Sanayi yatırımlarının hem işsizliği azaltacağını hem de ekonomik çarkların yeniden döneceğini ifade eden Karadağ, yıllardır beklenen çarşı projesinin de gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık altyapısı vurgusu: 'Yeni hastaneler kaçınılmaz'

Sağlık altyapısına da değinen Karadağ, deprem sonrası artan ihtiyaçlar nedeniyle şehrin farklı noktalarına yeni hastanelerin yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

'Pozitif ayrımcılık bir lütuf değil, sorumluluktur'

Karadağ, açıklamasının sonunda Adıyaman halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Depremden en çok etkilenen illerin başında Adıyaman geliyor. Bu şehir için devletin pozitif ayrımcılık yapması bir lütuf değil, bir sorumluluktur. Adıyaman halkı, esnafı, işçisi, gazetecisiyle birlikte ayağa kalkmak istiyor. Bunun için güçlü, kalıcı ve adil desteklere ihtiyaç var' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE