Özcan, bu izlerin giderilmesinin uzun zaman, finansman, sosyal ve entelektüel sermaye ile emek gerektirdiğini vurguladı.

'Eğitim alanında daha çok çabaya gereksinim var'

Deprem sonrası kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların büyük bir gayretle yaraları sarmaya çalıştığını belirten Özcan, buna rağmen özellikle eğitim alanında daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kentte sayıları azalmış olsa da birçok ailenin hâlâ konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Özcan, bu durumun çocukların eğitim süreçlerini doğrudan ve olumsuz etkilediğini söyledi. Özcan, temel eğitim kademelerinde yaşanan öğrenme kayıplarının acil ve bütüncül müdahaleleri zorunlu kıldığını belirtti.

'Öğretmenlerin yüzde 46'sı travmatik etkinin sürdüğünü belirtti'

Prof. Dr. Kenan Özcan açıklamasında, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yapılan 'Depremin gölgesinde eğitimin sorunları' konulu araştırmanın bulgularına da yer verdi.

Araştırmada öğretmenlerin yüzde 40'ının velilerin birincil gündeminin eğitim olmadığını, yüzde 46'sının ise depremin öğrenciler üzerindeki travmatik etkilerinin halen sürdüğünü belirttiğini aktaran Özcan, ders çalışma ortamlarının yetersizliğinin öğrenci başarısını yüzde 70 oranında olumsuz etkilediğini ifade etti.

Devamsızlık arttı, MESEM'e yönelim yükseldi

Özcan'ın paylaştığı araştırma bulgularına göre, okula devamsızlığın yüzde 42 oranında arttığı, MESEM'e yönelen veya yönlendirilen yoksul ve yoksun öğrenci sayısının yüzde 35 oranında yükseldiği belirtildi. Buna karşın okul-veli iş birliğinin ise yüzde 34 oranında zayıfladığı kaydedildi.

'Velilerin katkısında ciddi azalma yaşanıyor'

Öğretmenlerin yüzde 75'inin velilerin çocuklarının gelişimine yönelik katkılarında ciddi bir azalma yaşandığını ifade ettiğini belirten Özcan, eğitim materyali temini, okul dışı sanat ve spor etkinliklerine yönlendirme gibi alanlarda gerileme görüldüğünü aktardı.

Özcan, öğretmenlerin yüzde 68'inin ise okullardaki iletişim, dayanışma, iş birliği, uyum ve motivasyon ortamının deprem öncesi düzeye henüz ulaşamadığını dile getirdiğini söyledi.

'Kent ancak en az yedi yılda rekabet edebilir seviyeye ulaşabilir'

Araştırmada öğretmenlerin yüzde 58'inin, mevcut eğitim sorunlarının tümüyle giderilmesi halinde dahi kentin diğer kentlerle rekabet edebilecek seviyeye en az yedi yıl içinde ulaşabileceğini vurguladığını belirten Özcan, öğretmenlerin yüzde 30'unun maaş-gelir sorununa, yüzde 53'ünün ise kentin altyapı sorununa dikkat çektiğini ifade etti.

'Eğitim bir kentin yeniden ayağa kalkmasının temel taşıdır'

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak eğitimin, bir kentin yeniden ayağa kalkmasının temel taşı olduğuna inandıklarını belirten Prof. Dr. Kenan Özcan, Adıyaman'da örgün ve yaygın eğitim süreci başta olmak üzere kültür-sanat, spor ve toplumsal farkındalık çalışmaları için daha çok çabaya gereksinim olduğunu söyledi.

Özcan, ADD olarak gençlere ve halka yönelik eğitim ve farkındalık programları ile sosyal-kültürel faaliyetleri geliştirerek sürecin aktif bir öznesi olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

'Eğitimi ihmal edilen bir kent geleceğini kaybeder'

Açıklamasının sonunda Özcan, eğitimin ihmal edilmesinin kent için büyük bir risk olduğuna dikkat çekerek, 'Unutulmamalıdır ki, eğitimi ihmal edilen bir kent, geleceğini de kaybetme riskiyle karşı karşıyadır' ifadelerini kullandı.

