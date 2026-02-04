SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılında yüzde 12,19 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığının artırılması için ise yasal düzenleme yapıldı. Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylıkları yüzde 18,4 zamla 20 bin liraya çıkarıldı.SGK daha önce yaptığı açıklamada zam farklarının 4 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurmuştu.Milyonların zam farkı bugün hesaplara yattı. Emekliler 3 bin 119 liralık fark için ATM'lere giderken, toplamda 11.4 milyar TL'lik fark ödemesi yapıldı

Kaynak : PERRE