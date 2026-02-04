Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kent genelindeki taziye evlerinde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Şehit Akif Güleş Taziye Evi'nde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kadın ve erkek bölümlerinin yer aldığı iki katlı taziye evinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından iç ve dış cephede boya uygulaması yapıldı. Oturma grupları ve mobilyalar yenilenirken, su, elektrik ve ısınma sistemlerinde bakım ve tadilat çalışmaları titizlikle tamamlandı. Genel temizlik çalışmalarının ardından yeni oturma gruplarının montajı yapılarak taziye evi modern ve kullanışlı haliyle yeniden hizmete açıldı.

'Yaşamı Kolaylaştıran Hizmetlerimizi Kararlılıkla Sürdürmeye Devam Edeceğiz'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, taziye evlerinin toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, 'Toplumsal hafızamızda özel bir yere sahip olan taziye evleri, acıların paylaşıldığı ve dayanışma duygusunun güçlendiği mekânlardır. Vatandaşlarımızın bu alanlarda daha sağlıklı, temiz ve huzurlu koşullarda bir araya gelebilmesini önemsiyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, insan odaklı ve yaşamı kolaylaştıran hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

'Toplam 19 Taziye Evinde Çalışmalar Devam Ediyor'

Başkan Tutdere Adıyaman Belediyesi'ne bağlı kent merkezinde yer alan toplam 19 taziye evinde de periyodik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

