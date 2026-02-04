Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret ederek, Adıyaman Balediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

Ziyarette, depremde hayatını kaybedenler anılırken, acının paylaşılması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu zor süreçte Adıyaman'ın sesini her platformda duyuran ve desteklerini sürdüren Cavit Arı ile Ecevit Keleş'e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak : PERRE