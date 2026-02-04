Adıyaman balının katma değerinin artırılması ve markalaşması amacıyla coğrafi işaret tesciline yönelik analiz süreci başlatıldı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Adıyaman Balının Katma Değerinin Artırılması ve Marka Değerinin Yükseltilmesi için Coğrafi İşaretlendirilmesi Projesi' kapsamında, il merkezi ve ilçelerden alınan 200 adet bal numunesi analiz için hazırlandı.

Numunelerin, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamında kalite kriterlerinin kontrol edilmesi ve polen analizlerinin yapılması amacıyla ilgili laboratuvarlara gönderileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman'ın zengin florasının bal üretiminde önemli bir potansiyel sunduğunu belirterek, il genelinde 1.500 arıcı ve 91 bin kovanla yıllık yaklaşık 500 ton bal üretildiğini ifade etti.

Coğrafi işaret süreciyle birlikte Adıyaman balının özgünlüğünün ve kalitesinin bilimsel verilerle ortaya konulmasının hedeflendiğini vurgulayan Akkan, '200 farklı noktadan alınan numunelerle yürütülen bilimsel analizler, Adıyaman balının özgünlüğünü ve kalitesini tescilleyecek; üreticimizin emeğini katma değerle buluşturacaktır' dedi.

Akkan ayrıca, 'Hedefimiz, Adıyaman'ı yalnızca bal üreten bir şehir değil, balda marka ve merkez bir şehir haline getirmektir. Üretimin yüz yılı ve Türkiye yüz yılı vizyonuyla yeni üretim modellerini geliştirerek hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı sunmaya kararlıyız. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Bu sürecin Adıyaman için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE