Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenleri kapsamında bir dizi ziyareti kabul etti. Bu kapsamda, önceki dönem Tunceli Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu ile Sercan Çığgın, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Candan Topdemir, CHP Adıyaman İl Yönetimi ve İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutdere, 'Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum' İfadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE