Petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine gelmesi beklenen 2 lira 74 kuruşluk zam geri çekildi. Ancak gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına cüzi bir artış uygulanacak.

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 70 doların üzerine çıkmıştı. Özellikle Orta Doğu kaynaklı jeopolitik tansiyonun azalması, fiyatlarda düşüşü beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı ve sektörde planlanan büyük zam uygulamasından vazgeçilmesine yol açtı.

Sektör temsilcileri, motorinin litre fiyatına yapılması planlanan 2 lira 74 kuruşluk zam geri çekildiğini, ancak sınırlı bir artışın söz konusu olduğunu açıkladı. Buna göre motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 20 kuruş artacak.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdığını, uluslararası gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirtiyor. Yetkililer, tüketicilerin mevcut fiyat değişimlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyor. Böylece, beklenen büyük zam iptal edilirken, motorin kullanıcıları için sınırlı bir fiyat artışı uygulanmış olacak.

Kaynak : PERRE