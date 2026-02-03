Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinin Türkiye'ye doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise yaklaşık 150 milyar dolarlık maddi kayıp yaşattığını belirten Bakan Kurum, '6 Şubat'ta tuttuğumuz eli, evleri ve iş yerleri yapılana kadar bırakmayacağımızın sözünü verdik. Gece gündüz demeden bir mücadele ortaya koyduk' dedi.

Deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasının Türkiye'nin öncelikli meselesi haline geldiğini vurgulayan Kurum, vatandaşların bir an önce yuvalarına kavuşması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Kurum, 'Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kalıcı konutların inşasına başladık. İstedik ki Hatay'da Hataylılar yaşamaya devam etsin' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Bakan Kurum, '15'inci günde ilk temelleri attık. 45'inci günde ilk evleri teslim ettik. Geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik ve milletimize anahtarlarını teslim ettik' diye konuştu.

Kurum ayrıca, depremden etkilenen illerde sosyal alanlara da önem verildiğini belirterek her ile yeni meydanlar kazandırıldığını, çocuklar için parklar ve yeşil alanlar oluşturulduğunu ifade etti. Tarihi yapıların da yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Kurum, 'Camilerimiz, hanlarımız ve hamamlarımız istisnasız şekilde aslına uygun olarak inşa edildi' dedi.

Kaynak : PERRE