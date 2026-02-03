Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. Belirlenen azami kilogram fiyatı doğrultusunda, Türkiye'nin en büyük iki metropolü olan Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Her iki ilde de 250 gram ağırlığındaki Ramazan pidesi, 25 liradan tüketiciye sunulacak.

Buna göre, Ankara ve İstanbul'daki vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan pideyi, gramajı ve fiyatı sabitlenmiş şekilde fırınlardan temin edebilecek.

Ramazan pidesinin kilogram fiyatı azami 100 TL

Bu yıl Türkiye genelinde Ramazan pidesinin kilogram fiyatı azami 100 lira olarak uygulanacak. Ankara ve İstanbul'da her iki ilde de 250 gram ağırlığındaki Ramazan pidesi, 25 liradan tüketiciye sunulacak. Adıyaman'da da pidenin fiyatının 25 TL olması bekleniyor.

Ramazan pidesi satışı, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla tüm Türkiye genelinde yeni tarife üzerinden başlayacak.

