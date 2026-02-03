Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki gelişmelerden erken seçim tartışmalarına, terörle mücadeleden demokrasi vurgusuna kadar birçok başlıkta açıklama yapan Bahçeli, konuşmasının ilerleyen bölümünde 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair önemli ifadeler kullandı.

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Bahçeli, 'Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, tüm kardeşlerimizi selamların en güzeli ile selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. Bir haftalık aranın ardından grup toplantımızda sizlerle yeniden buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.' dedi.

'Üç Hilal Yarınların da Partisidir'

MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin siyasi kutbu olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur. Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir. Türkiye tarihi bir eşikten geçiyor. Bizim çamur zihniyetlerine yüzümüz dönük, kapımız süngülüdür. Gerçek yüreklilik aklın ve ahlakın adalet çizgisinden sapmadan neticelenecektir.Gerçek yüreklilik bilek gücü veya kas birikimiyle değil, aklın ve ahlakın adalet çizgisinde sapmadan ve savrulmadan ilerleyişiyle tecelli edecektir. İşte böylesi bir erdeme ve bundan mütevellit erinç hâline müstakim bir tutumla müstahak olanlar, yaptıkları her işle, attıkları her adımla, ağızlarından çıkan her sözle hayranlık ve hürmet uyandıracak, yanlışın ve yanılgının boşluğuna da hiçbir zaman düşmeyeceklerdir' dedi.

'Kürt Kardeşlerimizle YPG'yi Yan Yana Getirmek Gafilliktir'

Demokrasi ve kardeşlik mesajları veren Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye hedeflerini sekteye uğratmak için bekliyorsa işbirlikçilerdir. Demokrasimizin, insan hakları politikalarını işbirliği ile geliştirmenin makul yollarını bulup hayata geçirmek önemlidir. Siyaset kurumunun itibar kaybının temel sebeplerinden biri olan seviyesiz, günü birlik söylemlerden uzak durulmalıdır. Cumhuriyet ile demokrasi birbirinin sigortasıdır. Türk milletinin hangi kökenden olursa olsun bütün mensuplarının kardeşçe yaşamasını teşvik etmek demokratik rejimin asli gerekçesidir. Demokrasimizin özgürlükleri ve insan hakları politikalarını el birliği ile geliştirmenin yollarını bulup hayata geçirmek önemli ve zorunludur. Siyaset kurumunun itibar kaybının sebeplerinden biri olan tutarsız söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçinin siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma işlevi bulunmaktadır. Türk milletinin tüm mensuplarının kardeşçe yaşamasını temin etmek asli görevdir. Birliktelik ve dayanışma öneminin kabul etmeyenlerin, çatışmaya sürekli vurgu yapması anarşiye çanak tutmaktadır. Hamasetin ilkesiz çekiciliği hakikat ve haysiyetin itibarlı çehresini gölgelerse, emin olunuz ki atılan hiçbir adımın, söylenen hiçbir sözün bağlayıcılığı ve kalıcılığı olmayacaktır. Türkiye'mizin geçtiği tarihî eşik, hepimize, özellikle siyaset müessesesine ve siyaset yapan zevata ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. Mâkeste buluşmak varken makusun tezgâhında bocalamak, akıl ve mantık ihlalinden başka bir şey değildir. Eğer taşımasını bildikten sonra insanda iki tür şuur hâli vardır. Birisi adalet şuuru, diğeri de tarih şuurudur. Kemale ermiş adalet şuuru bizi imanımızla bütünleştirip Allah'ın yolundan ayırmayacak, tarih şuuru ise vatan ve millet sevgisinin ana yatağı olacaktır. Deniz fenerini andıran, aydınlık bir meşaleyi çağrıştıran bu yatakta oluşacak ve ortaya çıkacak fikrî atılımın tanım ve tarifi de elbette ve kesinlikle milliyetçiliğin ta kendisidir. Kürt kardeşlerimizle YPG'yi yan yana getirmek gafilliktir' ifadelerini kullandı.

'Suriye'de Devlet İçinde Devletin Olmayacağı Netleşmiştir'

Suriye'de devlet içinde devlet anlayışının sona erdiğini savunan Bahçeli, 'Suriye'de devlet içinde devletin olmayacağı, paralel bir ordunun hayalden ibaret kalacağı netleşmiştir' diye konuştu. Bahçeli, 27 Şubat 2025'te PKK'nın kurucu lideri tarafından yapılan 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısına da değinerek, 'PKK'nın kurucu önderliği verdiği sözlerin ardında durdu mu? Durdu.' ifadelerini kullandı.

'Erken Seçim Diye Bir Şey Asla Gündeme Alınmayacaktır'

CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasî ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz' dedi.

Öcalan, Demirtaş ve Görevden Alınan Belediye Başkanları

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı', yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevlerine iadesi ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik, 'Aziz dava arkadaşlarımız; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.'

Bahçeli'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'ye ilişkin açıklamalarını da eleştiren Bahçeli, 'CHP Genel Başkanı'nın Suriye Devleti'nin terörle mücadelesini endişe verici bulması, Sayın Ahmed Şara'nın Suriye'nin tamamını temsil edemediğini dile getirmesi hüsran verici bir hezeyandır. Hesabı kalbinde taşıyan, aklını ve gönlünü YPG'ye kaptıran bu zatın ne sözü söz, ne de siyaseti mert ve millidir. Gürültü patırtı çıkarmanın siyaset olmadığını, laf ola beri gele türünden konuşmaların komik durumlara düşürdüğünü anlamalı ve kabullenmelidir. Dilinin altındaki baklayı çıkarmalı, Suriye'nin siyasî ve toprak bütünlüğünü sağlamasından dolayı uykularının kaçtığını da itiraf etmelidir. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözlerinden esinlenerek söylüyorum ki, dünyaya baktığın zaman ayrı görür, kendi kendine kaldığın zaman ayrı düşünürsün, yıllarca tezat içinde bir tevile çırpınırsın. Ahlaken sorunlu siyaset zar atmaktan farksızdır. Gelecek olan da her zaman hep tektir' dedi.

Kaynak : PERRE