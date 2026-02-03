Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşları Valilik makamında kabul etti. Görüşmede vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Varol, iş arayan vatandaşların İŞKUR aracılığıyla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirileceğini ifade ederek, 'İş arayan vatandaşlarımızın istihdama kazandırılması için gerekli yönlendirmeler yapılacak, ilgili kurumlarımız bu konuda gerekli adımları atacaktır' dedi.

İstihdamın toplumsal huzur açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Varol, 'Valilik olarak vatandaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE