Adıyaman Valiliği tarafından vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürülen 'Halk Buluşmaları' programı kapsamında, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta Salı günleri geleneksel hale getirilen halk buluşmaları çerçevesinde Valilik makamında gerçekleşen programda, vatandaşlar birebir görüşme imkanı buldu. Vatandaşlarla bir araya gelen, yakından ilgilenen Vali Varol, iletilen ihtiyaç, talep ve beklentileri dikkatle dinledi.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Vali Varol, kendisine aktarılan konuların not alınmasını sağlayarak, çözüm üretilmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını verdi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, insanı merkeze alan, samimiyet ve güven esaslı hizmet anlayışıyla vatandaşlarla buluşmaların devam edeceği, gönül köprüleri kurmayı amaçlayan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

