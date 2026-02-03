Eğitim-Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı Ahmet Özbek, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin temizlik, güvenlik ve personel eksikliği gibi ciddi sorunlarla başladığını belirterek yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

2 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem öncesinde açıklamalarda bulunan Özbek, Kahta'daki okullarda temizlik ve güvenlik personelinin yetersiz olduğunu, bazı okullarda ise bu personelin hiç bulunmadığını ifade etti. Ağır kış şartlarının yaşandığı bu dönemde kalorifer ve doğalgaz sistemlerini çalıştıracak personelin olmamasının eğitim-öğretimi olumsuz etkilediğini belirten Özbek, bu durumun sağlıklı bir eğitim ortamını engellediğini söyledi.

Aile Yılı ilan edilmesine rağmen norm fazlası öğretmenlerin re'sen atamalarla farklı yerlere gönderildiğini dile getiren Özbek, bu uygulamanın aile bütünlüğünü bozduğunu ve eğitim camiasında ciddi huzursuzluklara yol açtığını ifade etti. Birinci dönem başında sendika olarak hem yerelde hem de genelde yapılan tüm uyarılara rağmen çözüm üretilmediğini vurgulayan Özbek, yaşanan sorunların ikinci döneme de taşındığını kaydetti.

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kahta'ya görevlendirilen personel sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu belirten Özbek, yaklaşık 40 bin öğrencinin eğitim gördüğü ilçede binlerce derslik ve eklentinin sağlıklı bir şekilde temizlenemediğini ifade etti. Kalorifer ve doğalgaz sistemlerini çalıştıracak personelin bulunmadığı ortamlarda sağlıklı bir eğitimden söz edilemeyeceğini dile getirdi.

Yetkililerin yeterli personel görevlendirmesi yapmadan temizlikten güvenliğe kadar her alanda en iyi şartları beklemesinin idareci ve öğretmenlere büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen Özbek, son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı bu dönemde kaloriferci, güvenlik personeli ve pansiyonlu okullarda görev yapacak kalifiye eleman ihtiyacının acilen karşılanması gerektiğini belirtti.

Fiziki olarak modern okul binaları yapılmasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Özbek, eğitimin en önemli unsurunun yeterli ve nitelikli personel olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda Özbek, Aile Yılı ilan edilen 2025'te re'sen atamalarla aile bütünlüğü bozulan, emeğinin karşılığını alamayan ve temiz, güvenli bir eğitim ortamı bulamayan eğitim camiasının sorunlarına acilen çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE