Adıyaman Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

'Şubat Ayı Derin Bir Yas Dönemi'

Toplantıda konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayının Adıyaman ve Türkiye için derin bir yas dönemi olduğunu vurgulayan Tutdere, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını ifade ederek, 'Şubat ayı hem şehrimiz hem de ülkemiz için hepimizin yüreğini parçalayan, acıya ve yasa boğan bir ay. 6 Şubat'ın yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan hemşehrilerimize bir kez daha sabır diliyorum' dedi.

Anma Etkinlikleri Valilik Koordinasyonunda

Anma sürecinin Adıyaman Valiliği koordinasyonunda ve tüm kurumların iş birliğiyle yürütüleceğini belirten Başkan Tutdere, 6 Şubat'ta yitirilen canlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dilediklerini söyledi.

Özgür Özel Adıyaman'a Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat anmaları kapsamında Adıyaman'a geleceğini açıklayan Başkan Tutdere, 'Genel Başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman'da olacak. Program, deprem şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından İl Başkanlığımız, Adıyaman Valiliği, Belediyemiz ile Kömür ve Yaylakonak Belediyeleri ziyaret edilecek. Valilik önünde, tüm kurumlarımızla birlikte düzenlenen resmî anma programına katılım sağlanacak' dedi.

03.40'ta Yürüyüş, Saat Kulesi'nde Anma

Başkan Tutdere, Valilik önünde düzenlenecek resmî anma programına katılım sağlanacağını, saat 03.40'ta başlayacak yürüyüş ile saat kulesinde saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti programının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Vatandaşlar İçin Tüm Tedbirler Alındı

Mezarlık ziyaretleri ve mevlit programlarının huzur içinde yapılabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Başkan Tutdere, Adıyaman'a gelen tüm misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağını, sürecin meclis üyeleriyle birlikte yürütüleceğini dile getirdiğini ifade etti.

Meydan Camii'nin Adı Değiştirildi

Meclis toplantısında ayrıca kent meydanında bulunan caminin isminin '6 Şubat Şehitleri Meydan Camii' olarak değiştirilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi.

'Vefa Borcumuzu Yerine Getiriyoruz'

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenlerin hatıralarını yaşatmak ve vefa borcunu yerine getirmek amacıyla bu kararın alındığını, kararın Adıyaman halkının vicdanında karşılık bulacağına inandığını ifade etti.

Kaynak : PERRE