Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2026 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bakan Bolat, küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı ve yakın coğrafyada jeopolitik risklerin sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

Ocak 2026 Dış Ticaret Verileri

Mal ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %3,9 azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, tarihsel olarak ikinci en yüksek Ocak ayı ihracatı oldu.

Hizmetler ihracatı Ocak ayında %5,5 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi.

Mal ithalatı geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek 28 milyar 681 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre %11,2 artarak 8 milyar 352 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2026'da %70,9 olarak kaydedildi.

Son 12 Aylık Dönem (Şubat 2025 - Ocak 2026)

Mal ihracatı son 12 ayda %3,7 artışla 272 milyar 529 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler ihracatının yıllıklandırılmış olarak 123,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Mal ithalatı %5,5 artışla 365 milyar 379 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı %11,1 artışla 92 milyar 850 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı son 12 aylık dönemde %74,6 olarak kaydedildi.

Bakan Bolat, Ocak ayında mal ihracatında takvim etkisi ve işlenmiş altın ile enerji ürünlerindeki kısmi dalgalanmalar nedeniyle sınırlı bir gerileme görüldüğünü, ancak 12 aylık trendin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. Makine, otomotiv ve savunma ürünleri ihracatında düzenli artışın Ocak ayında da devam ettiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların yanında olunmaya devam edildiğini, pazar çeşitlendirmesi stratejileri ve finansman destekleriyle rekabet gücünün artırılması hedeflendiğini dile getiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde #TürkiyeYüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve cari denge ekseninde güçlü bir ekonomik yapı için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak : PERRE